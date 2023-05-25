Завершается подготовка детского лагеря «Юный железнодорожник» к летнему сезону в Псковской области

21:30, 25 мая 2023, ПАИ

Завершается подготовка детских оздоровительных лагерей Октябрьской железной дороги к летнему сезону, сообщили ПАИ в пресс-службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В этом году летний отдых детей работников Октябрьской железной дороги будет организован в трёх расположенных в границах магистрали оздоровительных лагерях «Тверца», «Юный железнодорожник» и «Маяк».

В настоящее время во всех детских оздоровительных лагерях завершается ремонт объектов и обновление оборудования. В частности, в лагере «Тверца» в Тверской области для улучшения проживания детей будет осуществлён ремонт спальных корпусов и душевых. Также выполнен капитальный ремонт детской игровой площадки с заменой покрытия и ограждения.

В детском лагере «Юный железнодорожник», расположенном в Псковской области, проводится ремонт ряда спальных корпусов и капитальный ремонт здания столовой.

В лагере «Маяк» в Ленинградской области обновлены спальные корпуса и медпункт.

Все мероприятия по подготовке к новой детской оздоровительной кампании на Октябрьской железной дороге будут завершены до 30 мая. Первая смена стартует уже 8 июня.