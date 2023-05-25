Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковича осудят за избиение уроженца Приморского края

И. о. прокурора Псковской области Алексей Попов направил в суд уголовное дело в отношении уроженца Приморского края по факту причинения в состоянии невменяемости другому лицу тяжкого, опасного для жизни вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в январе 2023 года в одном из общежитий на ул. Инженерной в Пскове у обвиняемого произошёл конфликт с соседями на бытовой почве. В ходе ссоры двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили уроженца Приморского края и потребовали от него деньги. Последний в отместку более 10 раз ударил одного из обидчиков в область грудной клетки, шеи и головы, причинив телесные повреждения, повлёкшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью, после чего вызвал полицию.

Благодаря тому, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, потерпевший своевременно был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.

По результатам проведённой психиатрической судебной экспертизы обвиняемый в период рассматриваемых событий, как и в настоящее время, находился в состоянии невменяемости. В связи с этим уголовное дело направлено в Псковский городской суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Уголовно-правовая оценка действиям соседей обвиняемого, совершивших в отношении него противоправные деяния, будет дана в рамках другого уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на чемпионате страны по легкой атлетике
25 мая 2023

Более 300 уникальных книжных памятников хранится в Псковской областной библиотеке
25 мая 2023

Волонтёры ресурсного центра продолжают помогать жителям голосовать за благоустройство территорий

25 мая 2023

Псковича осудят за избиение уроженца Приморского края
25 мая 2023

Завершается подготовка детского лагеря «Юный железнодорожник» к летнему сезону в Псковской области

25 мая 2023

Доклад о поэтессе Серебряного века представили сотрудники Псковского музея-заповедника
25 мая 2023

Три общественные территории уберут волонтёры в Гдове
25 мая 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...