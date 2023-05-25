Псковича осудят за избиение уроженца Приморского края

21:48, 25 мая 2023, ПАИ

И. о. прокурора Псковской области Алексей Попов направил в суд уголовное дело в отношении уроженца Приморского края по факту причинения в состоянии невменяемости другому лицу тяжкого, опасного для жизни вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в январе 2023 года в одном из общежитий на ул. Инженерной в Пскове у обвиняемого произошёл конфликт с соседями на бытовой почве. В ходе ссоры двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили уроженца Приморского края и потребовали от него деньги. Последний в отместку более 10 раз ударил одного из обидчиков в область грудной клетки, шеи и головы, причинив телесные повреждения, повлёкшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью, после чего вызвал полицию.

Благодаря тому, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, потерпевший своевременно был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.

По результатам проведённой психиатрической судебной экспертизы обвиняемый в период рассматриваемых событий, как и в настоящее время, находился в состоянии невменяемости. В связи с этим уголовное дело направлено в Псковский городской суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Уголовно-правовая оценка действиям соседей обвиняемого, совершивших в отношении него противоправные деяния, будет дана в рамках другого уголовного дела.