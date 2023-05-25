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Общество

Более 300 уникальных книжных памятников хранится в Псковской областной библиотеке

Более 300 уникальных книжных памятников хранится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом рассказала заместитель гендиректора учреждения Екатерина Ануфриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Екатерина Ануфриева. Фото ПАИ

«Можно очень долго рассказывать о нашем отделе редких и ценных изданий, в котором хранятся в том числе книги со статусом книжного памятника. Это уникальные издания для нашего региона, да и вообще для России. У нас их свыше 300 единиц», — сказала Екатерина Ануфриева.

Среди уникальных книжных памятников, которые хранит библиотека, — прижизненные издания Фёдора Достоевского и Льва Толстого, краеведческие издания, изданные на территории Псковской губернии до революции, несколько коллекций книг, принадлежавших дому Романовых, в том числе книга, посвящённая свадебному путешествию Николая II в Европу, коллекция книг, изданных в блокадном Ленинграде, газеты и листовки периода Великой Отечественной войны.

Фото ПАИ

Екатерина Ануфриева также отметила, что редкой книга может быть по нескольким критериям: по тиражу, по уникальности с полиграфической точки зрения, по времени. «У нас в библиотеке самая старая книга — 1771 года. Книжный памятник, редкое издание», — заключила гостья эфира.

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