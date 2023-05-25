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Общество

Псковичка Наталья Спиридонова заняла второе место на чемпионате страны по лёгкой атлетике

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате страны по лёгкой атлетике в Сочи 25 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Спортсменка прыгнула в высоту на 1,88 метра.

В завершившемся в Сочи командном чемпионате России по лёгкой атлетике также принимали участие зарубежные спортсмены.

Отметим, в прошлом году псковичка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по лёгкой атлетике. 

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