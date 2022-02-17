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Псковичка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении, сообщили в администрации Пскова.

Соревнования проходили с 15 по 17 февраля в Санкт‑Петербурге. В третий соревновательный день, 17 февраля, Наталья завоевала золото в прыжках в высоту. Она взяла высоту 1 метр 91 сантиметр и установила рекорд манежа и свой личный рекорд прыжка в помещении.

В дальнейшем Наталья Спиридонова планирует принять участие в чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который будет проходить в Москве с 25 по 27 февраля.

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