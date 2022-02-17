Псковичка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике
Псковская спортсменка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении, сообщили в администрации Пскова.
Соревнования проходили с 15 по 17 февраля в Санкт‑Петербурге. В третий соревновательный день, 17 февраля, Наталья завоевала золото в прыжках в высоту. Она взяла высоту 1 метр 91 сантиметр и установила рекорд манежа и свой личный рекорд прыжка в помещении.
В дальнейшем Наталья Спиридонова планирует принять участие в чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который будет проходить в Москве с 25 по 27 февраля.
Слышали ли вы про биткоин?
Итоги выступления российских фигуристок в Пекине подведем в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»
Псковичка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике
«Боролись до конца»: Владлен Небейголова — о бронзе россиян в командном лыжном спринте
Александр Кузьмин – о российских биатлонистках: Наши девчонки отправлялись как в последний бой