Псковичка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике

15:44, 17 февраля 2022, ПАИ

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в помещении, сообщили в администрации Пскова.

Соревнования проходили с 15 по 17 февраля в Санкт‑Петербурге. В третий соревновательный день, 17 февраля, Наталья завоевала золото в прыжках в высоту. Она взяла высоту 1 метр 91 сантиметр и установила рекорд манежа и свой личный рекорд прыжка в помещении.

В дальнейшем Наталья Спиридонова планирует принять участие в чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который будет проходить в Москве с 25 по 27 февраля.