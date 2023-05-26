Соревнования по ралли «Уралхим Псков - 2023» обсуждают в медиацентре ПАИ

10:23, 26 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ралли «Уралхим Псков - 2023», которое также является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского», проходит в медиацентре ПАИ.

Как пройдут соревнования в Псковской области, расскажут президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич и генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG (AutoSportMediaGroup), вице-чемпион России по ралли Артур Мурадян.