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Общество

Соревнования по ралли «Уралхим Псков - 2023» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ралли «Уралхим Псков - 2023», которое также является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского», проходит в медиацентре ПАИ. 

Как пройдут соревнования в Псковской области, расскажут президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич и генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG (AutoSportMediaGroup), вице-чемпион России по ралли Артур Мурадян.

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