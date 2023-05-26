На 57% увеличилось число туристов в Пскове

10:28, 26 мая 2023, ПАИ

В 2022 году в Пскове увеличилось количество туристов. Экспозиции Псковского музея-заповедника посетило более 600 тысяч экскурсантов. В гостиницах Пскова остановилось почти 263 тысячи гостей. В 2021 году было 168 тысяч туристов. Рост составил около 57 %, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём отчете на сессии Псковской городской Думы 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Он также напомнил, что Псков стал победителем первого всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. В этом году город получил 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах.

Кроме того, изготовлена первая партия брендированных псковских люков. Несколько экземпляров в виде псковского снетка, псковской деньги и с надписью «А псковские люки самые красивые» размещены в центре Пскова. Дизайнерские люки также представлены в миниатюре и доступны в качестве сувенирной продукции туристам в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.