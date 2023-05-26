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Политика

О взаимодействии Пскова с зарубежными и российскими городами рассказал Борис Елкин

О взаимодействии Пскова с зарубежными и российскими городами рассказал глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ. 

Он отметил, что в 2022 году администрация Пскова продолжила взаимодействие с зарубежными и российскими городами. Так, заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района Минска. Проведена 11-я встреча городов-побратимов России и Белоруссии. В ней приняли участие более 150 участников из 32 российских и 22 белорусских регионов.

«В рамках встречи с генконсулом Китая в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли договорились о реализации в 2023 году совместного проекта между школьниками Пскова и китайского города Цзинин об образовательном, культурном и спортивном обмене», - отметил Борис Елкин.

Он также рассказал о том, что в 2022 году фасады жилых домов в Пскове украсили шедевры Картинной галереи Псковского музея-заповедника. На многих домах в спальных районах теперь можно увидеть муралы - репродукции картин известных художников.

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