Появились два бесплатных аудиогида по новым муралам Пскова

11:02, 10 января 2023, ПАИ

Появились два бесплатных аудиогида по новым муралам Пскова, вдохновлённым картинами из фондов Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Аудиогиды загружены на платформу izi.Travel. С их помощью можно пройтись по двум туристическим маршрутам – «Городская галерея. Запсковье» и «Городская галерея. Завеличье». На каждом маршруте интересущимся расскажут о шести муралах.