В Пскове два предприятия освободили от перечисления в бюджет части прибыли

11:53, 26 мая 2023, ПАИ

Два муниципальных предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат» и «Лифтмонтажсервис» освобождены от обязанности перечисления в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других платежей за 2022 года. Об этом с 11-й сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

Так, прибыль «Банно-прачечного комбината» составила 11,8 млн рублей, в бюджет должна была перечисляться половина этих средств.

Кроме того, предприятие получало субсидию 19,6 млн рублей дабы предупредить банкротство и восстановить платежеспособность. Убыток комбината за прошедший год составил 8,3 млн рублей, кредиторская задолженность – 14,7 млн рублей.

В связи со сложным финансовым состоянием муниципального предприятия депутаты проголосовали за то, чтобы освободить его от перечисления части прибыли в бюджет.

Подобное решение было принято в отношении муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис».