Вторую тройку победителей акции «Губернаторский дневник» определили в Псковской области

13:01, 26 мая 2023, ПАИ

Вторую тройку победителей акции «Губернаторский дневник» определили в Псковской области. Ранее «Комсомольская правда в Пскове» назвала первую тройку победителей учебного года 2022-2023. На очереди лучшие школьники зимнего сезона.

Среди участников из 2-4-х классов победу одержала третьеклассница МБОУ «СШ № 1» города Острова Виктория Дульдиер. За осень она получила 195 пятёрок, за зиму - 240, за весну - 163.

Победу среди 5-7-х классов одержал ученик седьмого класса Новоизборской СОШ Ярослав Уваров, заработавший 229 отметок «отлично». А именно 114 пятёрок за осень, 229 за зиму и 95 за весну.

Победу среди 8-11-х классов одержала восьмиклассница Пустошкинского центра образования Арина Кошинская. За осень она получила 143 пятёрки, за зиму - 160 и за весну - 108.

Отметим, что третью тройку победителей по итогам заработанных оценок за весну назовут уже сегодня, 26 мая. Имена первых победителей акции «Губернаторский дневник» можно увидеть по ссылке.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. В 2023 году она состоится в десятый, юбилейный раз. За все время её проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.