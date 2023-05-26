Бесплатные мастер-классы будут работать в Псковском кремле в День защиты детей

15:12, 26 мая 2023, ПАИ

Бесплатные мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» будут работать для посетителей в рамках акции «Здравствуй, лето!» в Псковском кремле 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 14:00 до 18:00 реконструкторы встанут лагерем на территории Довмонтова города. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

«Клуб «Орден» был создан в 2006 году и занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Он частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья», - отметили в музее.