Великолучан приглашают на диспансеризацию 27 мая

17:01, 26 мая 2023, ПАИ

27 мая великолучане, прикреплённые к Великолукской межрайонной больнице, смогут пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Осмотр будет проходить на площади Ленина с 10:00 до 14:00.

Великолучане могут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные. Помимо этого, в одном из ФАПов представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.