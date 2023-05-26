Великолучан приглашают на диспансеризацию 27 мая
27 мая великолучане, прикреплённые к Великолукской межрайонной больнице, смогут пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Осмотр будет проходить на площади Ленина с 10:00 до 14:00.
Великолучане могут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные. Помимо этого, в одном из ФАПов представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.
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