Власти Псковской области встретились с предпринимательским сообществом

18:16, 26 мая 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева провела встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона сегодня, 26 мая, в день российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Нинель Салагаева поздравила предпринимателей с праздником и напомнила, что подобный формат общения власти с бизнес-сообществом уже стал традиционным. «Такой открытый диалог даёт хороший эффект. Ни одно ваше обращение не остаётся без внимания, зачастую наше общение продолжается в рамках личных встреч», — отметила она.

В первую очередь речь зашла о предоставлении мер поддержки. В Псковской области растёт объём финансирования на развитие предпринимательской деятельности. В этом году государственная микрофинансовая организации Псковской области докапитализирована на 100 млн рублей. Финансовые средства направят на поддержку инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, в виде предоставления льготных микрозаймов, сообщила заместитель губернатора. Еще на 50 млн рублей пополнился Фонд развития промышленности, готовый оказывать поддержку инвестиционным проектам, финансирование которых превышает рамки микрозаймов.

В этом году Минэкономразвития России запланировало капитализацию АНО «Региональная гарантийная организация Псковской области» на 118 млн рублей. Это позволит предоставить субъектам МСП поручительства по кредитным договорам, договорам займа и банковским гарантиям, отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того, в этом году на грантовую поддержку социальным предприятиям и молодым предпринимателям будет направлено более 28 млн рублей консолидированного бюджета.

Председатель профильного регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев детально остановился на мерах поддержки, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Всего за годы реализации нацпроекта более 18 тысяч субъектов МСП и самозанятых Псковской области получили ту или иную поддержку по всем направлениям (финансовую, образовательную, экспортную), — отметил Андрей Михеев. — Несмотря на все экономические трудности, МСП показывает хорошую динамику развития. Результат — сектор малого предпринимательства сегодня составляет почти треть валового регионального продукта».

Основная часть встречи прошла в формате «вопрос-ответ». Участников интересовали меры поддержки по конкретным направлениям бизнеса, развитие бизнес-проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, дополнительного образования, культурного развития и развлечений. Представители исполнительных органов дали развёрнутые ответы на заданные вопросы, часть обращений будет проработана дополнительно.

Отметим, сегодня на территории Псковской области функционируют свыше 20,6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них индивидуальных предпринимателей — почти 13 тысяч, юридических лиц — более 7,6 тысяч. Всего в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в Псковской области трудится более 100 тысяч человек.