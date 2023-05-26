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Общество

Ихтиологи из МГУ провели исследование в национальном парке «Себежский»

Очередной этап исследования ихтиофауны Себежского национального парка прошёл с 7 по 22 мая, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на парк.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Сотрудники кафедры ихтиологии МГУ и национального парка «Себежский» проводили отловы рыб при помощи невода, разноячеистых жаберных сетей и сачка Киналёва в научных целях на озёрах Нечерица, Осыно, Себежском и Ница.

В этот раз особое внимание специалисты уделили морфометрическому анализу популяции судака и сбору генетического материала для исследования популяционных структур судака, леща и щиповки. Собранный материал они направили на кафедру ихтиологии МГУ, где проведут детальный генетический и статистический лабораторный анализ.

В ходе исследования каждую особь судака измерили по 36 параметрам. Это основные размеры тела рыбы, размеры головы, высот тела и хвостового стебля, число чешуй в боковой линии, число лучей в каждом плавнике, число тычинок на первой жаберной дуге и даже число позвонков.

«При таком анализе собранный материал позволяет построить математическую модель рыбы и сравнить её с рыбами из других водоёмов нашей планеты, оценить темпы роста и состояние популяции в целом», — отметили в нацпарке. У щиповок бралась кровь, по анализу которой можно будет выделить плоидные формы этой рыбы и оценить процессы видообразования, которые могут происходить в водоёмах национального парка.

По результатам исследований планируется продолжить публиковать научные статьи в реферируемых изданиях.

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