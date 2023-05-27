Декоративную отделку и световые окна восстановили в Архиерейском доме в Пскове

12:30, 27 мая 2023, ПАИ

Декоративную отделку над карнизами (аттики) и световые окна восстановили реставраторы в Архиерейском доме на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Зданию возвращён первоначальный облик. Фасады соответствуют проекту петербургского архитектора Новицкого, созданному в 1881 году.

Архиерейский дом впервые встречается на плане Пскова 1890 года. Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До 1980-х годов здесь располагались поликлиника, Псковский онкологический диспансер.

К началу XXI века были утрачены элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов, а также первоначальная крыша и аттики.

В настоящее время проведены новые коммуникации.

По заказу АНО «Возрождение» в Санкт-Петербурге реставраторы выполнили детали декора для фасада здания.

Центральному входу возвратили первоначальный вид, завершаются наружные штукатурные работы.