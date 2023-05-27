Литературная выставка «Дзяды» Адама Мицкевича откроется в Михайловском

12:50, 27 мая 2023, ПАИ

Литературно-документальную выставку «Дзяды» Адама Мицкевича: история души» из собрания Литературного музея Максима Богдановича (Республика Беларусь, Минск) представит жителям и гостям Псковской области Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского пушкинского праздника поэзии). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Экспозиция подготовлена к 225-летию со дня рождения поэта, которого в Белоруссии считают одним из родоначальников отечественной классической литературы. «Поэма «Дзяды» («Деды») написана на польском языке, но отображает образы родной поэту Беларуси», — пояснили в музее.

Выставка рассказывает о жизненном пути Адама Мицкевича, об истории создания его поэмы, о её переосмыслении в ХХ столетии, которое происходило в том числе и благодаря многочисленным театральным постановкам. В «Михайловском» также подчеркнули, что Пушкин и Мицкевич были хорошо знакомы и посвящали друг другу стихи.

Выставка «Дзяды» Адама Мицкевича: история души» развёрнута в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Её открытие назначено на 17:30 2 июня. Ознакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 2 июля.