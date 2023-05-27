Сотрудники МЧС локализовали пожар в псковском ресторане

13:15, 27 мая 2023, ПАИ

Пожар в здании ресторана «Калейдоскоп» на Сиреневом бульваре в Пскове локализовали сотрудники МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На месте работают 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. «В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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По оперативной информации, возгорание произошло в пристройке к кафе, в результате пожара в пристройке огнем повреждена кровля 3х10 метров. Причины пожара устанавливаются.