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Происшествия

Пропавшую 53-летнюю псковичку продолжает разыскивать полиция

53-летнюю Антонину Афанасьеву продолжает разыскивать Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженка деревни Молево Красногородского района проживала на улице Николая Васильева в Пскове и 30 октября 2021 года без вести пропала. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, чёрные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении псковички, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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