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Происшествия

Более 4 миллионов рублей выманили у псковичей телефонные мошенники

Более четырех миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Пскова, Псковского и Себежского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами организации выгодного трудоустройства, предотвращения незаконных попыток оформления на них кредитов, блокирования несанкционированного доступа к их банковским счетам, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети они завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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