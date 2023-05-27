Более 4 миллионов рублей выманили у псковичей телефонные мошенники

15:39, 27 мая 2023, ПАИ

Более четырех миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Пскова, Псковского и Себежского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами организации выгодного трудоустройства, предотвращения незаконных попыток оформления на них кредитов, блокирования несанкционированного доступа к их банковским счетам, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети они завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.