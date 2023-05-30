Всемирный день здорового пищеварения отмечают сегодня

07:05, 29 мая 2023, ПАИ

Всемирный день здорового пищеварения, учреждённый в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ) в 1958 году, отмечается сегодня, 29 мая, сообщает calend.ru.

Инициируя ежегодное проведение этого дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, их рост и увеличение количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Проблемы пищеварения стали непременным спутником жизни для многих современных людей. Статистика указывает на 50-60 % населения как на людей, страдающих нарушениями работы и заболеваниями органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90 %. Это связано с разными факторами, среди которых первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки, а также стрессовое состояние, испытываемое многими людьми практически постоянно.

Последствиями нарушения процесса пищеварения для человека становятся ожирение, нарушение обмена веществ, различные заболевания желудочно-кишечного тракта: изжога, гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Основным способом обезопасить себя от этих заболеваний становятся методы профилактики, рекомендуемые гастроэнтерологами и диетологами. Среди них на первое место выдвигаются отказ от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, физическая активность, борьба со стрессовыми состояниями, режим и рацион питания.

Вопрос, касающийся питания человека, рассматривается медицинскими специалистами отдельно, ему уделяется особое внимание. Гастроэнтерологи и диетологи рекомендуют сделать процесс питания систематическим, то есть призывают принимать пищу примерно в одно и то же время (регулярно). При этом рекомендуется избегать переедания, а отдать предпочтение меньшему количеству принимаемой пищи при большем количестве её приёмов, то есть придерживаться принципа «меньше, но чаще».

В рационе питания рекомендуется ограничить приём жирных, жареных, копчёных, острых, солёных и маринованных блюд, отказаться от частого употребления алкоголя и газированных напитков. Не стоит слишком часто баловать себя сладостями и выпечкой. Предпочтение стоит отдать блюдам, приготовленным на пару, отварной пище, белой рыбе, свежим фруктам, овощам, не забывая и о зерновых продуктах. Не стоит мучить себя и диетами, исключающими из рациона питания многие продукты. Это часто нарушает сбалансированность питания и приводит к негативным последствиям. Соблюдение диеты необходимо только по назначению врача.