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Общество

Почти каждый третий пскович грозил работодателю своим увольнением

У 31 % псковичей случались ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, чтобы добиться желаемого. Данные исследования приводит сервис SuperJob. В опросе приняли участие псковские работодатели и псковичи с опытом работы.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

По данным исследования, псковичам добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда, грозя своим увольнением, удавалось далеко не всегда. Однако шесть из десяти горожан рассказали, что работодатель выполнил их требования, 24 % пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы.

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (36 и 25 % соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, – среди псковичей в возрасте от 35 до 44 лет (38 %).

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