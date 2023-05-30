Псковичи заняли все призовые места на чемпионате по воздухоплаванию в Ленобласти

10:48, 29 мая 2023, ПАИ

Весь пьедестал почёта чемпионата по воздухоплаванию в Ленинградской области заняли спортсмены из Псковской области. Соревнования проходили на территории Приозерского района Ленобласти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Обладателем кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту и чемпионом соревнований стал Андрей Чижов из Псковской области, серебро у псковича Сергея Никитина, бронза также у псковского спортсмена Владимира Богданова.

За титул чемпионов первого регионального чемпионата по воздухоплаванию боролись десять пилотов тепловых аэростатов. В течение пяти дней участники выполнили в общей сложности 22 спортивных задания. В зачёт соревнований «Кубок губернатора Ленинградской области» вошли 14 из них.