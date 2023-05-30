Псковичи заняли все призовые места на чемпионате по воздухоплаванию в Ленобласти
Весь пьедестал почёта чемпионата по воздухоплаванию в Ленинградской области заняли спортсмены из Псковской области. Соревнования проходили на территории Приозерского района Ленобласти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обладателем кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту и чемпионом соревнований стал Андрей Чижов из Псковской области, серебро у псковича Сергея Никитина, бронза также у псковского спортсмена Владимира Богданова.
За титул чемпионов первого регионального чемпионата по воздухоплаванию боролись десять пилотов тепловых аэростатов. В течение пяти дней участники выполнили в общей сложности 22 спортивных задания. В зачёт соревнований «Кубок губернатора Ленинградской области» вошли 14 из них.
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