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Общество

Дорогу к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ построят до 25 марта 2024 года

Подъезд к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ построят в Пскове. На эти цели выделено 124,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Работы будут проводиться в пять этапов и должны быть завершены до 25 марта 2024 года. При строительстве подъезда предусматривается устройство новых съездов и ремонт существующих к прилегающим улицам с установкой бортового камня. 

Фото из документов с сайте госзакупок

Дорога будет иметь две полосы движения шириной 3,75 метра. Между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрены полосы безопасности шириной 0,5 метра. Слева подрядчик обустроит тротуар и велосипедную дорожку шириной два метра с разделительной полосой и газоном. Справа будет тротуар шириной два метра.

Кроме того, согласно документации, подрядчик высадит деревья, сделает посадочную площадку под автопавильоны с размещением «умной остановки», проработает установку искусственного освещения и малых архитектурных форм. Будут также организованы пешеходные переходы. Для удобства перемещения маломобильных групп населения предусматривается устройство пандусов с устройством тротуарной плитки.

Уточняется, что по дороге можно будет ездить со скоростью 40 километров в час.

Ранее о планах по строительству дороги к учебно-лабораторному корпусу для медицинского факультета Псковского государственного университета сообщил глава Пскова Борис Елкин. Он пояснил, что у нового корпуса будет построена дорога, которая удовлетворит потребности и инфекционной больницы, и учебно-лабораторного корпуса.

Напомним, старт строительству нового корпуса был дан в июле 2022 года. Средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению Правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России. Новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ откроется 1 сентября

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