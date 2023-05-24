Дорогу построят к новому учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ

17:16, 24 мая 2023, ПАИ

О планах по строительству дороги к учебно-лабораторному корпусу для медицинского факультета Псковского государственного университета сообщил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«К новому корпусу будет транспорт. Там будет построена дорога, которая удовлетворит потребности и инфекционной больницы, и учебно-лабораторного корпуса. Думаю, в этом году мы её построим», — отметил гость медиацентра.

Напомним, старт строительства нового корпуса был дан в июле 2022 года. Средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению Правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России. Новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ откроется 1 сентября.