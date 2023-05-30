О ночных заморозках предупреждают псковичей

16:25, 29 мая 2023, ПАИ

Заморозки в отдельные ночи возможны в Псковской области в ближайшую неделю. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она подчеркнула, что в регионе уже начался период вегетации, в связи с чем заморозки являются опасным явлением.

«31 мая, 4 июня ночные температуры могут опуститься до -2 градусов. Если говорить об общем температурном фоне, то в целом ночью это 0...+5, дневные температуры – +15...+20, +14...19, +16...+21», – подчеркнула специалист.

Руководитель Псковского гидрометцентра отметила, что ближайшие дни в регионе ожидаются преимущественно без осадков. По предварительному прогнозу, дождь вероятен во второй половине дня 4 июня.

В связи с заморозками псковичам рекомендуют предпринять необходимые меры по защите урожая, например, укрыть его специальными материалами.