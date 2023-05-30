О ночных заморозках предупреждают псковичей
Заморозки в отдельные ночи возможны в Псковской области в ближайшую неделю. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
Она подчеркнула, что в регионе уже начался период вегетации, в связи с чем заморозки являются опасным явлением.
«31 мая, 4 июня ночные температуры могут опуститься до -2 градусов. Если говорить об общем температурном фоне, то в целом ночью это 0...+5, дневные температуры – +15...+20, +14...19, +16...+21», – подчеркнула специалист.
Руководитель Псковского гидрометцентра отметила, что ближайшие дни в регионе ожидаются преимущественно без осадков. По предварительному прогнозу, дождь вероятен во второй половине дня 4 июня.
В связи с заморозками псковичам рекомендуют предпринять необходимые меры по защите урожая, например, укрыть его специальными материалами.
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