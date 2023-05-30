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Детская выставка «Великие глазами маленьких» откроется в Пскове 1 июня

Открытие российско-белорусской художественной выставки «Великие глазами маленьких» состоится в Пскове 1 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и является частью одноименного художественно-образовательного проекта.

Организаторами мероприятия выступают творческая школа-студия «Полосатый кот» и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова».

Портретную галерею великих людей России, Псковщины и Белоруссии составят более 70 рисунков юных художников от пяти до 12 лет, на которых изображены исторические деятели, писатели, полководцы, общественные деятели разных эпох, герои Великой Отечественной войны.

Ряд персон связаны с историей Псковщины: князь Всеволод-Гавриил, Александр Невский, княгиня Ольга, Петр Витгенштейн, Модест Карамышев, князь Довмонт-Тимофей, А. С. Пушкин и другие.

Среди портретируемых – немало писателей: А. Ахматова, А. Барто, С. Михалков и другие. Работы выполнены в разных техниках.

Каждую работу сопровождает мини-эссе ребёнка, объясняющее, кто изображён и почему художник выбрал для рисунка именно этого человека.

Мероприятие пройдёт в актовом зале Псковской областной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2, 1 этаж). Время: 12:00 – 13:00.

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