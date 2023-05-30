Стружанина арестовали на десять суток за уклонение от уплаты алиментов

18:57, 29 мая 2023, ПАИ

Десять суток ареста получил мужчина из Струг Красных, который уклоняется от уплаты алиментов своим двум сыновьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На данный момент долг уже составляет около 100 тысяч рублей. Если отец и дальше продолжит не платить алименты, ему грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе проведения информационной акции судебные приставы усилили работу по взысканию алиментов. Продолжаются рейдовые мероприятия, розыск должников, аресты автомобилей, привлечение к административной и уголовной ответственности.

После массовых выходов в адрес должников по алиментам к административной ответственности привлекли более 30 неплательщиков алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ.

В основном к гражданам применено наказание в виде обязательных работ.

«С января по май этого года к административной и уголовной ответственности в регионе привлечено около 300 неплательщиков алиментов», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что с начала года взыскано более 28 миллионов рублей.