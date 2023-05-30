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Происшествия

Стружанина арестовали на десять суток за уклонение от уплаты алиментов

Десять суток ареста получил мужчина из Струг Красных, который уклоняется от уплаты алиментов своим двум сыновьям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На данный момент долг уже составляет около 100 тысяч рублей. Если отец и дальше продолжит не платить алименты, ему грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе проведения информационной акции судебные приставы усилили работу по взысканию алиментов. Продолжаются рейдовые мероприятия, розыск должников, аресты автомобилей, привлечение к административной и уголовной ответственности.

После массовых выходов в адрес должников по алиментам к административной ответственности привлекли более 30 неплательщиков алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ.

В основном к гражданам применено наказание в виде обязательных работ.

«С января по май этого года к административной и уголовной ответственности в регионе привлечено около 300 неплательщиков алиментов», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что с начала года взыскано более 28 миллионов рублей.

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