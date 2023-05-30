В Печорском районе фура улетела в кювет из-за лопнувшего колеса
Фура улетела в кювет из-за лопнувшего колеса. ДТП произошло в Печорском районе на 33-м километре автодороги Псков – Рига, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
У фуры Scania по ходу движения лопнуло переднее колесо, в результате чего 62-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет.
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>