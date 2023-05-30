Неправильно белить деревья весной – псковский садовод

17:50, 29 мая 2023, ПАИ

Как получить большой урожай яблок, рассказал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Очень важна уходовая работа, то есть правильная обрезка. Надо разгрузить дерево зимой. Подходишь к дереву и понимаешь, на каких ветках будет урожай, видишь, что тут много, значит, ветку надо убрать, чтобы она отросла и «заложила», чтобы дерево работало круговоротом», – сказал Иван Мельник.

Также, по его словам, обрезание способствует профилактике заболеваний. «Потому что, если дерево сильно зарастает внутри и ты обрезку не сделаешь, там появятся болезни, а когда продуваемость хорошая, нет перегруза и болезней», – подчеркнул гость студии.

Кроме того, Иван Мельник добавил, что неправильно белить деревья по весне. «Весной белят для декора. Надо осенью белить – в конце сентября, октябре, это помогает от морозобойкости и от всяких жуков», – обратил внимание фермер.