Год условно получила жительница Локнянского района за кражу бензопилы

18:00, 29 мая 2023, ПАИ

Год условно получила 42-летняя жительница Локнянского района за кражу бензопилы со взломом, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В августе прошлого года женщина пришла к дому потерпевшего в деревне Федоровское Локнянского района, с помощью лома проникла внутрь и похитила бензопилу стоимостью более 11 000 рублей. С похищенным имуществом подсудимая с места преступления скрылась, затем с её помощью заготавливала дрова для отопления дома, а в декабре продала её за 5 000 рублей незнакомому таксисту в Великих Луках.

При назначении наказания суд учитывал такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной, полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления, неоднократные, в том числе публичные, извинения перед потерпевшим, а также состояние здоровья.

Судом женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком год и шесть месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с подсудимой ущерб, причиненный преступлением, в размере стоимости бензопилы.

Приговор в законную силу не вступил.