Два километра дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры приведут в порядок в этому году

18:09, 29 мая 2023, ПАИ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается ремонт региональной дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, связывает между собой Печорский район и областной центр.

В этом году в нормативное состояние приведут участок общей протяжённостью более двух километров. Ремонт выполняется силами «Псковавтодора». Дорожники уже приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Перед этим на объекте выполнялся ремонт водопропускных труб.

Специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие на проезжей части, укреплённой части обочин, стоянках, отремонтировать пересечения, примыкания и существующие тротуары, укрепить обочины, восстановить искусственные неровности. Также на объекте будут выполнены работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок.

Срок окончания работ – декабрь.