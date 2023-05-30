Два километра дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры приведут в порядок в этому году
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается ремонт региональной дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, связывает между собой Печорский район и областной центр.
В этом году в нормативное состояние приведут участок общей протяжённостью более двух километров. Ремонт выполняется силами «Псковавтодора». Дорожники уже приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Перед этим на объекте выполнялся ремонт водопропускных труб.
Специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие на проезжей части, укреплённой части обочин, стоянках, отремонтировать пересечения, примыкания и существующие тротуары, укрепить обочины, восстановить искусственные неровности. Также на объекте будут выполнены работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок.
Срок окончания работ – декабрь.
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