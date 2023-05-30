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Общество

Жительницу Дновского района осудили за хищение более 270 тысяч рублей

Дновским районным судом Псковской области местная жительница осуждена за присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновной, в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Женщина, работая в должности специалиста по микрофинансовым операциям, в пункте выдачи займов заключала все предусмотренные законом сделки, в том числе заключала, расторгала, изменяла и подписывала договоры о выдаче денежных средств заёмщикам, принимала денежные средства от них и вносила их в кассу, а также производила и принимала исполнение и расчёты по указанным сделкам, вносила данные о движении денежных средств в кассовую книгу, подписывала листы кассовой книги, проводила микрофинансовые операции, при этом несла полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества и денежных средств.

Находясь в затруднительном материальном положении, она приняла решение брать деньги из кассы организации по мере необходимости для погашения своих личных долгов, что было выявлено при проведении инвентаризации.

В период с 1 марта по 18 августа 2022 года, находясь на своём рабочем месте, жительница города Дно умышленно совершила хищение вверенных ей денежных средств, поступивших в кассу, путём их изъятия на общую сумму более 270 000 рублей.

На судебном заседании женщина свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления и заявленные исковые требования потерпевшей стороны признала полностью, в содеянном раскаялась.

При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, а также с учётом характеризующих данных, материального положения и отношения к содеянному, частичного возмещения материального ущерба назначил ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 рублей, а также взыскал в пользу микрокредитной организации сумму причинённого ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

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