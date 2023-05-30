Новый сорт яблок вывели псковские фермеры

20:30, 29 мая 2023, ПАИ

Новый сорт яблок «Теремок» вывели фермеры из Себежского района. Об этом рассказал руководитель крестьянского хозяйства из муниципалитета, занимающийся садоводством, Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«У нас есть новый сорт яблок, но мы пока держим его в секрете. Мы с Великолукской академией скоро начнём документальные работы и попробуем внести сорт в реестр. Осенью можно приехать попробовать», — отметил гость студии.

По его словам, яблоко будет иметь привычный «европейский» вид, как в магазинах. Это будут продолговатые фрукты.

«Это осенне-зимний сорт, лежит до Нового года. Вкус у него будет сладкий с лёгкой кислинкой. Плюс у него очень сумасшедший товарный вид. В нём это самое главное», — заключил Иван Мельник.