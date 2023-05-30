В Псковской области запустили первое производство кустов селекционной голубики

20:38, 29 мая 2023, ПАИ

Первое в Псковской области производство кустов селекционной голубики запустило садоводческое хозяйство из Себежского района вместе с коллегами из Белоруссии. Об этом рассказал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы голубику только запустили в этом году в первый раз. Это пилотный проект вместе с Белоруссией. Выращивается инвитро [микроклональное размножение в лаборатории путём выращивания растения не из черенка, а из клеток. — ПАИ], то есть у них в лаборатории есть место, где выращивают в пробниках. Нам дальше дают на доращивание, а мы потом выдаём сформированные кусты фермерам, которые можно закладывать на полях», — сказал Илья Мельник.

По его словам, голубика будет выращиваться в больших объёмах на территории Псковской и Ленинградской областей. В этом году фермерам из этих регионов будут проданы первые десять тысяч кустов голубики.