Олег Мыслевич: Ралли «Уралхим Псков – 2023» стали ещё одной страницей в истории автоспорта России

22:56, 29 мая 2023, ПАИ

Ралли «Уралхим Псков – 2023» стали ещё одной страницей в истории автоспорта России. Об этом заявил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Соревнования прошли штатно, без единой задержки, минута в минуту. В общем и целом наша команда справилась. Эти соревнования стали ещё одной страницей в истории автоспорта в России и в Псковской области. Нам удалось провести ставший уже традиционным спецучасток в центре Пскова «Кубок княгини Ольги», собралось достаточно большое количество зрителей», — отметил Олег Мыслевич.

Он также подчеркнул, что соревнования прошли без чрезвычайных происшествий «и в городе, и на трассе в Печорском и Палкинском районах».

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.