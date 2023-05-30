Псковские полицейские победили в региональном турнире по мини-футболу

10:34, 30 мая 2023, ПАИ

Сотрудники УМВД России по городу Пскову победили в региональном турнире по мини-футболу, который проходил среди объединенных команд аппарата УМВД и территориальных органов МВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Игры проходили в Пскове на футбольном поле стадиона «747» по правилам, утвержденным Ассоциацией мини-футбола России. Продолжительность встречи – два тайма по 15 минут с пятиминутным перерывом. Соревнования проводились по круговой системе в один круг.

Организацию состязаний и судейство осуществлял отдел профессиональной подготовки управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области. Главный судья соревнований – полковник полиции Роман Курилов.

По итогам турнира золотым призёром стала команда УМВД России по городу Пскову. Серебро получили спортсмены из ОМВД России по городу Великие Луки, а бронзу – объединённая команда № 3.

Псковичей наградят переходящим кубком и дипломами.

В пресс-службе отметили, что традиционный турнир проводится в целях дальнейшего развития физической подготовки личного состава органов внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни.

Лучшие игроки войдут в состав сборной команды УМВД России по Псковской области для участия в чемпионате МВД России по мини-футболу, который пройдёт в Нижегородской области в июне.