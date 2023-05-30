Мамба или уж: псковичи гадают над происхождением найденной змеи

10:08, 30 мая 2023, ПАИ

Змею обнаружил пскович у себя на даче. Об этом он сообщил в группе «Инцидент Псков».

«Сегодня прямо на дачу приползла ядовитая змея. Чуть не ударила в руку. Будьте бдительны», – написал мужчина.

«Это не уж! Гадюка Никольского. Ядовита!» – предостерегла женщина в комментариях.

«Это господин уж отдыхает. На солнце греется. Не трогайте его. Берегите природу», – подчеркнул другой мужчина в комментариях.

«Чёрная мамба 100 %», – заключил молодой человек.