Мамба или уж: псковичи гадают над происхождением найденной змеи
Змею обнаружил пскович у себя на даче. Об этом он сообщил в группе «Инцидент Псков».
«Сегодня прямо на дачу приползла ядовитая змея. Чуть не ударила в руку. Будьте бдительны», – написал мужчина.
«Это не уж! Гадюка Никольского. Ядовита!» – предостерегла женщина в комментариях.
«Это господин уж отдыхает. На солнце греется. Не трогайте его. Берегите природу», – подчеркнул другой мужчина в комментариях.
«Чёрная мамба 100 %», – заключил молодой человек.
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30 мая 2023
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