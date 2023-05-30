Командующий Северо-Западным округом Росгвардии проконтролировал подготовку псковских подразделений

10:29, 30 мая 2023, ПАИ

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьев прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Командующий округом заслушал доклад заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области Дмитрия Салихова об итогах участия ведомства в обеспечении общественной безопасности в регионе.

Генерал-лейтенант Алексей Воробьев ознакомился с учебно-материальной базой, а также проверил готовность отрядов ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» к выполнению служебно-боевых задач по предназначению.

В ходе занятий росгвардейцы отрабатывают организацию штурма объектов, тактико-ситуационную стрельбу, поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.

«Командующий округом дал высокую оценку уровню подготовки проверяемых подразделений», - заключили в ведомстве.