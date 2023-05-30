Встреча с призёрами спортивного фестиваля среди инвалидов проходит в медиацентре ПАИ
Встреча со спортсменами – призёрами межрегионального спортивного фестиваля среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который состоялся в Калининградской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Как проходили соревнования, что помогло нашей команде добиться успехов, как развивается региональная федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, расскажут руководитель команды псковских спортсменов, заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Алёна Петрова-Иньковская и спортсмен Валерий Гаврилов.
Напомним, что псковские спортсмены завоевали семь медалей на межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Калининградской области.
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