Встреча с призёрами спортивного фестиваля среди инвалидов проходит в медиацентре ПАИ

14:43, 30 мая 2023, ПАИ

Встреча со спортсменами – призёрами межрегионального спортивного фестиваля среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который состоялся в Калининградской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Как проходили соревнования, что помогло нашей команде добиться успехов, как развивается региональная федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, расскажут руководитель команды псковских спортсменов, заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Алёна Петрова-Иньковская и спортсмен Валерий Гаврилов.

Напомним, что псковские спортсмены завоевали семь медалей на межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Калининградской области.