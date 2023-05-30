Псковичи завоевали семь медалей на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО

17:07, 29 мая 2023, ПАИ

Семь медалей завоевали псковские спортсмены на межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Калининградской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 11 регионов страны. Псковскую область представляли участники из Пскова, Великих Лук, Дно.

Команда завоевала три золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. «Поздравляю с победами! Псковская область гордится вами!» - написал глава региона.