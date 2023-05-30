Первенство Псковской области по велоспорту прошло в Великих Луках

15:18, 30 мая 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по велоспорту, а также всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира, великолучанина Александра Зиновьева прошли в Великих Луках. Основная часть соревнований прошла на трассах городского центра подготовки велосипедистов, сообщает портал Luki-News.

«Эти соревнования памяти нашего земляка Александра Зиновьева мы проводим ежегодно. Он был двукратным чемпионом мира, победителем международных соревнований, то есть это такая гордость для нашего города. Памятная доска его установлена на школе, где он учился», - отметил главный судья соревнований, заслуженный тренер России Юрий Карпенков.

Соревнования прошли в три этапа. В начале на трассе Великие Луки – Новосокольники спортсмены соревновались в индивидуальной гонке, потом на территории велоцентра – в групповой. В финальный день прошла гонка-критериум.

«В соревнованиях участвуют дети с маленького возраста и до зрелого – мужчины, женщины. В рамках первенства области проходят всероссийские соревнования по двум, по трём возрастным группам: среди юниорок, среди девушек 15-16 лет и среди юношей 15-16 лет», – отметил Юрий Карпенков.

В соревновании приняли участие около 120 спортсменов. Также приехали велосипедисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Выборга, Воронежа и других городов.

«На протяжении примерно двух месяцев, как только сошёл снег, мы выехали на дорогу и готовились к соревнованиям. То есть отрабатывали, готовились в общем. Настрой хороший, погода радует, дети готовы. Все заряжены и эмоционально, и физически, поэтому будем создавать и борьбу, и конкуренцию», - поделился представитель команды города Выборга Ленинградской области Владислав Белеванцев.

Лучшие велогонщики были определены в каждой возрастной категории. Спортсмены из Псковской области, которые заняли призовые места, вошли в состав региональной сборной. С 4 по 9 июля им предстоит принять участие в массовой велогонке, которая пройдёт в Пушкинских Горах в рамках первенства России.

По результатам соревнований в групповой гонке места распределились следующим образом:

1 место - Арина Дикая, Александр Мельшин, Ксения Гарипова, Марк Столяров, Виталина Матюшина, Арсений Кожухов, Никита Андреев, Анастасия Пахомова, Андрей Дяченко.

2 место - Мария Журавлева, Кирилл Никитин, Мария Стрелкова, Руслан Наумов, Полина Гамова, Иван Минаев, Игорь Кудрявцев, Елизавета Бор, Павел Продченко.

3 место - Екатерина Веселова, Игорь Родионов, Софья Иванова, Артем Азарский, Полина Трощенкова, Марк Ащеулов, Даниил Рассказов, Екатерина Журавлева.

В дицсиплине «Критериум»: