Игорь Дитрих оценил работу команды Михаила Ведерникова

15:07, 30 мая 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих оценил работу команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Свою позицию он высказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«Учитывая предстоящие выборы, надо оценивать работу не только за прошедший 2022 год, а в целом за пятилетие, даже за шестилетие. На данный момент я оценю как четыре с плюсом. Полбалла оставляю на то, что если население Псковской области изберёт повторно действующего губернатора, чтобы этот задел был на следующие пять лет», – сказал Игорь Дитрих.

Он подчеркнул, что если ставить оценку «пять» или «пять с плюсом», то «вроде бы абсолютно всё хорошо, можно поддерживать ситуацию дальше и ничего глобального не предпринимать».

«Поэтому я чуть-чуть специально оценку занижаю, чтобы у нас происходило перспективное развитие Псковской области», – заключил гость студии.