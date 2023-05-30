Игорь Дитрих – о легитимности губернаторских выборов: Тут есть понятия «первый» и «единственный»

18:53, 30 мая 2023, ПАИ

Предстоящие губернаторские выборы и их легитимность прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«Профанации в любом случае быть не может. Легитимность определяется законом и законодательством. Если никакой закон не нарушен и избирательное право соблюдено, то о нелегитимности говорить нельзя. Тут есть понятия «первый» и «единственный» для выборов. «Единственный» мы уже в истории России проходили, в данном случае наш кандидат от партии «Единая Россия» именно первый, потому что те, кто будет вторым, третьим, только подчеркивают значимость первого», — отметил Игорь Дитрих.

Он подчеркнул, что, с другой стороны, оппозиционные партии, которые будут на втором и третьем местах, также стимулируют кандидата к развитию. Заместитель председателя Псковского областного Собрания обратил внимание, что и от оппозиционных партий периодически поступают хорошие предложения, которые рассматривают в парламенте.

«С другой стороны, когда кто-то говорит, что будет бороться за второе место, я думаю, что они чётко осознают силу и «Единой России», и выдвинутого кандидата. И наверное, в глубине души, если бы по тем или иным причинам не принадлежали к другой партии, они бы тоже проголосовали за нашего кандидата», — подчеркнул гость студии.

Он добавил, что политика и партия — это борьба за власть. «А для того чтобы за неё бороться или её удерживать, кроме слов, конечно, нужны дела. К сожалению, дел у оппозиционных партий достаточно мало. Они много предлагают, чаще всего это звучит популистски. <…> Будучи вторыми, третьими, но входя в состав Государственный Думы или Псковского областного Собрания, они тоже могли бы что-то делать. Что-то не получается у самих — значит, в сообществе с той же «Единой Россией». Мы все реальные и полезные предложения всегда поддерживаем, и никогда не бывает так, что, если оппозиционная партия предложила что-то дельное и полезное, не включаем это в проработку и голосуем против», — заключил гость студии.