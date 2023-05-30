Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в Дедовичах

16:18, 30 мая 2023, ПАИ

Восьмилетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Дедовичском районе. Возгорание произошло 30 мая около 11:30 в посёлке Дедовичи на улице Базарной, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате пожара выгорела изнутри комната, где и было обнаружено тело ребёнка. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.