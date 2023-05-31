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Общество

День российской адвокатуры отмечается 31 мая

Ежегодно 31 мая отмечается День российской адвокатуры — неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры — социального института, занимающегося защитой интересов в суде, пишет calend.ru.

31 мая 2002 года президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Ориентируясь на дату принятия столь важного для деятельности адвокатов документа, 8 апреля 2005 года 2-м Всероссийским съездом адвокатов и был учрежден данный профессиональный праздник.

Хотя он не установлен в России официально, но поздравления в адрес специалистов звучат не только от руководства Гильдии российских адвокатов, коллег, друзей и клиентов, но и от представителей власти и государственных структур.

Также в ряде российских регионов адвокатские палаты субъектов РФ организуют проведение Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам», приуроченного ко Дню российской адвокатуры.
 

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