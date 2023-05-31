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Общество

На листья дуба смотрели на Руси 31 мая

Семь святых дев, пострадавших за веру в начале IV века, вспоминают православные христиане 31 мая. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Фото: Изборский музей-заповедник

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим.

Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Вообще дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным навеки.
 

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