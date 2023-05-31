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Общество

День борьбы с рассеянным склерозом отмечают сегодня в России

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом отмечают в последнюю среду мая во многих странах мира, пишет calend.ru.

Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

В рамках этого дня во многих странах силами медицинских, общественных и благотворительных организаций проводятся различные мероприятия по информированию населения об этой болезни и её реальных последствиях, организуются медицинские форумы, образовательные лекции и научно-практические конференции по данной проблематике, о методах диагностики и терапии заболевания. Проводятся благотворительные акции по сбору средств для страдающих от недуга и их семей.
 

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