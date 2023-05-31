Безалкогольные напитки начнут маркировать в России с июня

23:51, 30 мая 2023, ПАИ

Эксперимент с маркировкй отдельных видов безалкогольных напитков начнётся в России с 1 июня и продлится до 31 августа 2023 года, сообщил корреспондент «Российской газеты».

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Маркировать будут безалкогольные напитки, в том числе соки и с содержанием сока. Оператором системы маркировки выступит «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В ЦРПТ сообщили, что к проведению эксперимента всё готово.

«Технологии уже отработаны в других товарных группах — воды, молока, пива. В них используются всё те же формфакторы, в которые упаковываются соки и сладкие напитки», — сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Также он отметил, что на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов.

При этом в условиях введения акциза на сладкие напитки именно маркировка может стать действенным механизмом его администрирования и создать равные конкурентные условия для легальных производителей.

За последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод выросла на одну пятую и составляет более 12 процентов, свидетельствуют данные Высшей школы экономики. Согласно данным центра отраслевой экономики НИФИ Министерства финансов Российской Федерации в сегменте производства безалкогольных напитков уровень контрафакта составляет порядка 20 процентов. Маркировка позволит покупателям убедиться в легальности приобретённой продукции.