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Знания в сфере киноискусства можно получить на бесплатном онлайн-кинолектории в Пскове

С 5 по 16 июня в Пскове организуют онлайн-кинолекторий в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», где можно получить знания от преподавателей учебного центра «Ленфильм» по нескольким направлениям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

– 5 июня - «Режиссура» от режиссёра Ильи Северова.

– 6 июня - «Операторское искусство» от оператора Филиппа Мартынова.

– 7 июня - «Сценарное искусство» от сценариста Алексея Олина.

– 8 июня - «Организация съёмочного процесса» от второго режиссёра Анастасии Аристовой.

– 9 июня - «Художественное решение фильма» от художника-постановщика Анастасии Кожиной.

– 13 июня - «Звукорежиссура» от звукорежиссёра Игоря Терехова.

– 14 июня - «Режиссура монтажа» от режиссёра Ильи Северова.

– 15/16 июня - «Работа со светом на съёмочной площадке» от оператора Филиппа Мартынова.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное. В расписании кинолектория возможны небольшие изменения. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от учебного центра киностудии «Ленфильм».

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону 56-44-44.

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